Названа страна с самой быстрорастущей экономикой

Экономика Гайаны в 2020 году вырастет на 86% в связи с разработкой нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международный валютный фонд.

Таким образом прогнозируемый рост экономики Гайаны в 2020 году в 14 раз больше, чем ожидается у Китая, передает РИА «Новости».

В 2019 году экономический рост Гайаны прогнозируют на уровне 4,4 процента. Годовой ВВП южноамериканской страны оценивают в 4 млрд долларов, однако к 2024 он может достигнуть 15 млрд, при этом в МВФ ожидают, что нефтяной сектор будет составлять 40% экономики Гайаны на протяжении пяти лет.

Между тем, прогноз может подвергнуться крупным корректировкам, поскольку любые колебания в ожидаемых объемах добычи нефти могут привести к большим изменениям в результатах экономической деятельности.