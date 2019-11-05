США признали превосходство российских средств радиоэлектронной борьбы

Американские военные заявили о неготовности США противостоять угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае войны с Россией или Китаем.

Подполковник ВС США Гари Лайк заявил, что американская армия медленнее других совершенствует методы РЭБ. В качестве примера он привел тот факт, что во время учений американские военнослужащие не выключают свои мобильные телефоны, по которым их можно отследить, передает РИА «Новости» со ссылкой на Breaking Defence.

По словам подполковника, военные также забывают заранее создавать резервные каналы связи в случае, если основная связь заглушена. Офицер уверен, что Россия и Китай непременно воспользуются этими недостатками.

«Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы ответил, что «нет», – заявил Лайк.

Он добавил также, что учения американских военных осложняют требования регуляторов, налагающие ограничения на средства РЭБ по времени работы и мощности используемой аппаратуры.

Подполковник американской армии Мэтью Пул тем временем отметил, что «плохие парни» в свою очередь располагают электронными глушителями.

В октябре американские СМИ писали, что Пентагон пытается сдерживать Россию и Китай, которые «создают серьезную угрозу» интересам США и союзников Вашингтона, но американская армия слабо подготовлена к преодолению этих вызовов.

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