При взрыве на севере Сирии погибли десятки протурецких боевиков

Жертвами мощного взрыва в приграничном городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке погибли десятки боевиков вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии, сообщает SANA.

По поступающей информации, бомба была установлена возле здания местной ветеринарной клиники. Раненых переправили в Турцию для оказания медицинской помощи, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник беспилотники ВВС Турции нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке. После этого сирийские военные сбили турецкий беспилотник в окрестностях города Камышлы на севере провинции Хасеке.

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