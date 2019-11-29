Сирийские военные сбили турецкий беспилотник

Правительственная армия Сирия в четверг сбила беспилотный летательный аппарат турецких ВВС в окрестностях города Камышлы на севере провинции Хасеке, передает SANA.

Сообщается, что беспилотник, который совершал разведывательный полет, упал возле селения Хаму и попал в руки сирийских солдат, передает ТАСС.

Напомним, ранее у приграничного города Телль-Тамер правительственные силы отразили атаки боевиков сирийской вооруженной оппозиции, которые вторглись на север страны вместе с турецкими войсками. Сирийская артиллерия нанесла удары по противнику. В результате, по сведениям SANA, боевики понесли потери в живой силе и технике.

25 ноября беспилотники турецких ВВС нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке, ранения получили как минимум два сирийских солдата.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД