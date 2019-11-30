Правительство одобрило законопроект о госконтроле

Правительство России одобрило законопроект о государственном контроле (надзоре), сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 28 ноября.

Указывается, что проект федерального закона устанавливает процессуальные основы осуществления госконтроля и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников контрольно-надзорной деятельности.

«Одобрить проект федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.

Минэкономразвитию при подготовке законопроекта к рассмотрению Госдумой во втором чтении дополнительно поручено проработать вопросы об осуществлении профессиональными союзами контроля за соблюдением трудового законодательства, а также о механизме реагирования на обращения граждан в рамках контрольно-надзорной деятельности.

Также ведомству поручено подготовить предложения по оптимизации системы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

Кроме того, правительство одобрило законопроект «Об обязательных требованиях в России». Проект определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований.