Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей. Фигуристка из США сама отдала награду сопернице из России.

Организаторы сначала по традиции наградили Белл, которая заняла третье место, однако вскоре все обнаружили ошибку – ей повесили на шею золотую медаль. Под смех публики и самих фигуристок Белл самостоятельно наградила Косторную золотой медалью.

Видео опубликовано на YouTube FSInsider.

Напомним, на Гран-при Франции Косторная завоевала первое место, на втором месте оказалась олимпийская чемпионка Алина Загитова, а третьей стала американка Мэрайя Белл.

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