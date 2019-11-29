Назван новый глава пресс-службы московского ГУМВД

Руководителем пресс-службы столичного ГУМВД назначили полковника внутренней службы Владимира Васенина, занимавшего пост замглавы пресс-службы ГУМВД по Пермскому краю.

«Врио начальника ГУ МВД России по Москве Сергей Плахих представил руководящему составу подразделений московской полиции нового начальника управления информации и общественных связей полковника внутренней службы Владимира Васенина», – сказали в пресс-службе столичного ГУМВД, передает ТАСС.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Васенин служит в органах внутренних дел свыше 20 лет, у него есть опыт работы в оперативных подразделениях и во взаимодействии со СМИ и общественностью.

Васенин начал службу в МВД в 1998 году на посту оперуполномоченного уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. В 2000 году он окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД России, а в 2008 году – Высшую школу экономики.

Васенин также работал в Госавтоинспекции, в том числе в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.

До Васенина должность руководителя пресс-службы московской полиции с 2017 года занимал Юрий Титов, который уволился в связи с переходом на другую работу.

Ранее СМИ сообщили, что начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покинул свой пост.

В июле Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждала полиция, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».

Знакомые журналиста отмечали, что на фото не квартира Голунова. Титов, однако, опровергал информацию, что фото сделаны в другом месте. Позднее главк официально признал ошибку и назначил служебную проверку.

Титов был назначен на должность начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России в декабре 2017 года.