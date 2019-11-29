Путин осмотрел детскую академию «Солнечный город» в Нальчике

Президент Владимир Путин высоко оценил деятельность детской академии «Солнечный город» в Нальчике, глава государства отметил профессионализм ее преподавателей.

Государственная детская академия творчества «Солнечный город» была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тыс. детей и подростков, передает РИА «Новости».

Более 1,2 тыс. ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке «Кванториум». Путин в пятницу посетил центр и ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров.

«Мы сейчас посетили детский центр. Замечательный центр. Рекомендую съездить и посмотреть. У нас во многих регионах сейчас развиваются центры подобного рода. Они еще достраивают, и в конце года введут еще одно учреждение для одаренных детей», – сказал Путин, открывая заседание совета при по межнациональным отношениям.

Он также обратил внимание на педагогов центра.

«Работают очень хорошо, такой коллектив приятный. Ну, я уж про детей не говорю – а про преподавателей. Молодые все, энергичные, с прекрасным образованием... Глаза горят у всех», – отметил президент.

Путин посетил несколько классов «Кванториума», сообщает ТАСС. Так, в классе робототехники («Робоквантум») президенту продемонстрировали несколько моделей автономного робота для раздельного сбора мусора в городах.

В кабинете «Энерджиквантум» главе государства, в частности, показали модель небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов, а ребята из класса нанотехнологий («Наноквантум») выставили разработанные ими материалы для фотоэлектроники – наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы и наноразмерные серебряные бронзы. Тут же была представлена проектная работа под названием «Избавляемся от вредной привычки» – крем для ногтей на основе травы горькой полыни.

Также Путин пообщался с ребятами в кабинете «Космоквантум» и посетил класс «Юный спасатель» детской академии. В завершение президент сфотографировался с учащимися и оставил запись в книге почетных гостей.