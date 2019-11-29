Психолог рассказала о способах защиты от мошенничества с банковскими картами

Психолог Мария Игнатьева рассказала, как следует вести себя человеку, который стал жертвой мошенничества с банковской картой.

Ранее «Известия» сообщили о новом способе мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в банкомате, а затем заявляют вынувшему ее человеку, что со счета были списаны деньги. Преступники действуют вдвоем или втроем, выбирая моменты, когда у банкомата находится небольшое количество людей.

По словам Игнатьевой, в данном случае человека берут на испуг, поэтому, став жертвой подобной разводки, главное сохранять хладнокровие и действовать в формате «лучшая защита – это нападение».

«Авторы подобных мошенничеств, скажу максимально мягко, – очень плохие люди. Они пользуются даже не слабостью человека, а его добродетелью: желанием помочь ближнему. И попасться на это действительно легко», – сообщила психолог.

Она напомнила, что «в банкомате есть видеокамера, все операции фиксируются, и в реальности никакая полиция не сможет вам ничего предъявить».

«Увидели «забытую» клиентом перед вами карту – делайте вид, что ничего не заметили. Увлеченно ройтесь в сумке и телефоне, якобы вы ищите свою карту или проверяете какую-то информацию, но при этом блокируя банкомат. Ваша задача – продержаться 45 секунд, пока «крапленую карту» мошенника не засосет в банкомат. Если мошенник будет вас окликать, требуя вернуть карту, делайте вид, что не поняли, не расслышали и так далее», – добавила психолог.

Она подчеркнула, что реагировать на просьбы достать и вернуть карту нельзя, а вот устроить громкую возню у банкомата, привлекая внимание других людей, очень даже стоит, передает РИА «ФАН».

«Если же вы по неопытности все-таки взяли «крапленую карту» в руки, и на вас стали жестко наезжать, ни в коем случае не паникуйте: помните – правда и закон полностью на вашей стороне. Громко кричите, привлекая внимание прохожих, сами вызывайте полицию, заявляя, что стали жертвой мошенничества, а также звоните по горячей линии в банк, который ответственен за точку: ни одна кредитная организация не захочет себе такой славы и наверняка подключится к расследованию», – отметила психолог.

Учитывая возросшее количество мошенничеств с помощью банкоматов, специалисты в банковской сфере советует соблюдать определенные меры безопасности и научить этому пожилых родственников. Среди таких мер: по возможности не пользоваться банкоматами, которые стоят в открытую на улице, особенно в безлюдных местах.