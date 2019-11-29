Главы Генштабов ВС России и Турции обсудили Сирию

Глава генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и его турецкий коллега Яшар Гюлер провели телефонные переговоры, обсудив обстановку на северо-востоке Сирии, сообщает Минобороны Турции.

«Глава генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, в ходе которого они обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии», – сообщается ведомство, передает РИА «ФАН».

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел о преступлениях против российских военных.

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