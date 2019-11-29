Бастрыкин поручил расследовать преступления против военных России в Сирии

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел о преступлениях против российских военных, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что Бастрыкин «прибыл на российскую авиабазу в Хмеймим, где в ходе оперативного совещания заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики».

Он дал поручения и рекомендации по конкретным уголовным делам.

Также председатель СК провел переговоры в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности и министром юстиции САР Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром.

В ходе переговоров было отмечено, что за последнее время была проделана большая работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти в Сирии.

Напомним, в марте 2018 года Александр Бастрыкин договорился о совместном расследовании дел в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД