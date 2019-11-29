Власти Индии захотели получить доступ к неличным данным граждан в соцсетях

Индийское правительство планирует получить беспрепятственный доступ ко всем неличным данным граждан в базах электронных магазинов и социальных сетей, сообщают местные СМИ.

«Правительство Индии решило получить открытый доступ к неличным данным граждан. … Если правительству удастся этого добиться, то онлайн-магазины, социальные сети и ретейлеры должны будут открыть свои базы анонимных и обобщенных неличных данных для беспрепятственного доступа для властей», пишет Firstpost.

Соответствующая идея появилась как следствие развития законодательства, связанного с цифровой приватностью граждан – законопроекта о защите личных данных, который будет рассмотрен в течение зимней сессии парламента Индии и доклада о неличных данных главы комитета и сооснователя индийской компании Infosys Криса Голапакришана.

Все данные могут быть разделены на две группы – личные и неличные. Данные, которые включают в себя имена, возраст, пол или телефонные номера станут личной информацией. Все остальные данные, которые не попадают под эту категорию, являются неличными. Законопроект о защите личных данных должен определить порядок того, как личными данными пользуются и управляют, а доклад Голапакришана может сформировать основу для государственной политики по работе с неличными данными.

По словам, представителя правительства, «необязательно, чтобы данные хранились у правительства, но оно должно быть способно контролировать то, как, когда и где данные были использованы».

«Государство хочет регулировать то, как, где и когда данные были использованы, распространены или хранятся. Также у правительства есть намерение получить неприкосновенное право собирать данные», – сообщил другой источник.

Главный аргумент правительства заключается в том, что крупные компании, такие как Amazon, Google и Facebook являются «естественными ресурсами», которые могут «быть использованы для общественного блага». Данные крупных компаний могут быть использованы и старт-апами для построения своего бизнеса, и правительством для улучшения работы общественных организаций.

Дискуссии по вопросам данных чрезвычайно важны для формирования будущего экономики. На фоне роста популярности использования смартфонов, социальных сетей и услуг онлайн-магазинов, объем цифровой экономики может достичь 1 трлн долларов к 2025 году, согласно данным министерства торговли Индии. При этом данные станут ключевым инструментом в этом процессе и в появлении эффективных решений.

Европа, являющаяся первопроходцем в вопросе защиты личных данных и приватности, рассмотрела вопрос о неличных данных ранее в этом году.

Ранее в ноябре Госдума приняла закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Депутат Сергей Боярский, комментируя это решение, пояснил, что попадание в Сеть оцифрованных личных сведений граждан «создает опасное пространство, удобное для компаний, которые незаконно пытаются завладеть данными и потом использовать их в коммерческих целях, занимаясь, например, их перепродажей».