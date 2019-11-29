Адвокат усомнился в планах сына Сафронова судиться из-за видео в туалете

Сын художника Никаса Сафронова Лука не будет судиться с пассажиром, снявшим на видео инцидент, который произошел с ним в туалете самолета «Победы», считает адвокат Сергей Жорин.

«Я очень давно знаю Луку, и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается», – заявил юрист в комментарии Nation News.

Он также предположил, какую сумму мог бы отсудить музыкант. «Что касается судебных перспектив, то он может разве что 50 тысяч рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тысяч рублей – за вмешательство в частную жизнь. И все, больше никаких вариантов нет», – заявил он.

Напомним, музыкант возвращался в Москву из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детдоме. В интернете разошлась видеозапись, на которой видно, как он не может покинуть кабинку туалета Boeing 737, и ему помогают люди.

Пианист возмутился тем, что инцидент попал на видео и оказался в интернете. Того, кто это сделал, он назвал негодяем за то, что вместо того чтобы помочь людям, пытавшимся его вытащить, снимал происходящее на телефон. Музыкант также сообщил, что намерен судиться с пассажиром.