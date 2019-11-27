Сын Сафронова решил засудить автора видео из туалета в самолете

Известный пианист Лука Затравкин (Сафронов), сын художника Никаса Сафронова, пообещал найти человека, который снял на видео инцидент в туалете самолета, и подать на него в суд.

Затравкин заявил телеканалу РЕН ТВ, что больше всего его возмущает не сама ситуация, а пассажир, который вместо оказания ему помощи начал снимать происходящее на смартфон.

«Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирает, погибает, вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени», – заявил он.

«Но я найду его и подам на него в суд, и он ответит по всей строгости закона», – пообещал музыкант.

Затравкин добавил, что в такой ситуации оказался впервые, хотя из-за своей комплекции неприятные происшествия случались и раньше. Например, из-за его присутствия в салоне не закрывается дверь машины, а лифты не едут из-за перегруза. Еще пианист рассказал, что однажды хотел плюнуть, но попал на собственный живот.

Напомним, Затравкин застрял в унитазе в самолете рейса Казань-Москва перед приземлением. Выбраться оттуда мужчине помогли пассажиры.