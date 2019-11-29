В Боливии отменили указ о применении военными силы во время беспорядков

Временный президент Боливии Жанин Аньес отменила указ, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности для военных за применение силы во время беспорядков.

«Я только что отменила президентский указ №4078, потому что благодаря тому, что все стороны осознали важность этого, мы смогли успокоить ситуацию в стране», – передает ТАСС заявление Аньес.

В принятом в середине ноября указе говорилось, что «служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости».

Документ был раскритикован правозащитными организациями. Подчеркивалось, что указ не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления протестов.

С начала политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что политическая ситуация в Боливии представляет собой «латиноамериканский майдан разлива 2004 года», когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине.

На фоне беспорядков в Боливии лидер этой страны Эво Моралес объявил об отставке, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. При этом Моралес не исключил, что в Боливии начнется гражданская война.