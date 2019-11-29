Захарова сравнила смену власти в Боливии с Майданом

Политическая ситуация в Боливии представляет собой «латиноамериканский майдан разлива 2004 года», когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В заметке под заголовком «Боливийский майдан» в Facebook Захарова напомнила, что с момента самих президентских выборов в Боливии, которые состоялись 20 октября, прошло уже больше месяца, однако Организация Американских государств до сих пор не располагает окончательным выводом о результатах аудита избирательного процесса.

«То есть решение об устранении кандидата в президенты [Эво Моралеса] принято, а на каком основании – до сих пор никто не знает», – пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Согласно информации директора латиноамериканского Стратегического центра Серрано, оценки избирательного процесса главы Организации Американских государств Альмагро не содержат ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить обвинения в нарушениях в ходе выборов президента Боливии», – подчеркнула Захарова.

Отметив «гиперзвуковую скорость забывания фактов», официальный представитель МИД напомнила, что именно Альмагро на экстренной сессии ОАГ в Вашингтоне 13 ноября заявлял о «подлоге», «манипуляциях с голосами» и «государственном перевороте» на выборах президента Боливии, на которых Моралес побеждал в первом же туре.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде «третьего» тура, в ходе которого и протащили Ющенко», – подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на то, что уже в первые дни работы «и.о. президента Боливии» Аньес вопреки предыдущим заявлениям объявила о намерении восстановить полноформатные дипломатические отношения с США и отправить в Вашингтон посла.

«Пророчески, конечно, Моралес 10 лет назад объявил посла США Филиппа Голдберга «персона нон-грата», обвинив его в сговоре против своей администрации. Но это не спасло Боливию от вмешательства Вашингтона и реализации отработанного сценария», – заключила Захарова.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о причастности Вашингтона к политическому кризису в Боливии.

На фоне беспорядков в Боливии лидер этой страны Эво Моралес объявил об отставке, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. При этом Моралес не исключил, что в Боливии начнется гражданская война.