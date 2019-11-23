Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о причастности Вашингтона к политическому кризису в Боливии.

Нарышкин сказал, отвечая на соответствующий вопрос: «Да, участвуют».

Он также убежден, что ситуация в Боливии «качаться будет долго», урегулирования в ближайшее время не будет, передает РИА «Новости».

Директор СВР отметил, что американской стороне необходим кризис, чтобы «сместить политический вектор» в Боливии.

Напомним, на фоне беспорядков лидер Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

Моралес не исключил, что в стране будет гражданская война.