Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Германия обжаловала решение Европейского суда юстиции по ограничению использования Газпромом мощности газопровода OPAL, сообщили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство ФРГ 20 ноября подала жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

При этом в министерстве отметили, что подача жалобы «не имеет приостанавливающего (решение суда, – прим. ВЗГЛЯД) действия».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия решила не обжаловать постановление Европейского суда по газопроводу OPAL.

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