Новак назвал тайной позицию России по продлению ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак не стал раскрывать позицию Москвы по возможному продлению сделки ОПЕК+.

Новак сказал по итогам совещания с крупными нефтяными компаниями, отвечая на соответствующий вопрос, что это «пока тайна», передает РИА «Новости».

Между тем, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов сообщил, что представители российских нефтекомпаний и Новак на встрече в четверг договорились о том, что Россия остается в ОПЕК+ с существующими квотами.

Он добавил, что в конце марта эта тема снова будет поднята.

Напомним, соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, условия менялись.

В данный момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

В ноябре генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил о важности сотрудничества организации с Россией.