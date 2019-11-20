Генсек ОПЕК сравнил сотрудничество с Россией с симфонией Чайковского

Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил о важности сотрудничества организации с Россией и провел параллель между продуктивными отношениями с Москвой и работой Петра Ильича Чайковского над «Патетической» шестой симфонией.

Генсек ОПЕК подчеркнул, что уверен в наступлении новой эры международного энергетического сотрудничества, основанного на взаимном уважении, совместной работе над задачами и прозрачности, передает ТАСС.

«Легендарный русский пианист и композитор Петр Ильич Чайковский, говоря о своей знаменитой Симфонии № 6, также известной как «Патетическая симфония», превосходно передал то чувство глубокого удовлетворения, которое возникает, когда отдаешь все силы проекту, а затем вдохновляешься на новые, все более и более великие достижения», – отметил Баркиндо во время своего выступления на встрече Австрийско-российского Общества Дружбы (ОРФГ) в Вене.

После этого генсек ОПЕК процитировал слова Чайковского о «невероятной радости», которую композитор испытывал от работы над симфонией.

В прошлую пятницу президент России Владимир Путин после саммита БРИКС в Бразилии заявил о продолжении сотрудничества с ОПЕК по стабилизации рынка нефти.