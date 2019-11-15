Путин заявил о продолжении сотрудничества с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

Россия будет продолжать совместные действия с ОПЕК по стабилизации рынка не только за счет сдерживания добычи, но и по ряду других направлений, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«Есть (необходимость продолжения сотрудничества – прим. ВЗГЛЯД), с ОПЕК налажен конструктивный диалог. Мы понимаем, с чем связана такая жесткая позиция (о необходимости сокращения добычи), в том числе наших друзей в Саудовской Аравии, – с IPO (первичное размещение акций – прим. ВЗГЛЯД) (Saudi) Aramco. Все понимают, секрет Полишинеля. Но это не важно – у них есть свои текущие интересы, и мы должны относиться, и мы так и делаем, к этому с уважением. Что касается перспективы сотрудничества, оно не только будет заключаться в том, чтобы нам сдерживать добычу, либо сокращать ее», – передает ТАСС слова Путина.

«Та система отношений, которая сложилась между Россией, ОПЕК и другими странами, не входящими в ОПЕК – это действенный инструмент сохранения нужного всем – и потребителям, и производителям – баланса на мировом энергетическом рынке», – подчеркнул российский лидер.

Он добавил также, что добиться этого баланса можно только общими усилиями.

«Наоборот, на пользу всем, имея в виду, что стабильность на мировых энергетических рынках является благом как для потребителей, так и для производителей, а значит и для мировой экономики в целом. Потому что создает условия стабильности поставок на мировой рынок энергоресурсов по приемлемым для всех ценам», – добавил Путин.

Напомним, 2 октября Путин заявил, что мировые цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, спровоцированного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД