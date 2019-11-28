Российские мусульмане отреагировали на задержание чеченцев в Страсбурге за жест пальцем вверх

«Попахивает какой-то предвзятостью к нашим соотечественникам», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Совета старейшин Духовного управления мусульман России Дамир хазрат Гизатуллин. Так он отреагировал на задержание в Страсбурге двух чеченцев, которые вызвали подозрение у полиции, делая селфи с указательным пальцем вверх.

Председатель Совета старейшин Духовного управления мусульман России Дамир хазрат Гизатуллин отмечает, что в исламе не принят жест указательным пальцем вверх, поэтому он удивился, что именно такое поведение послужило поводом для задержания в Страсбурге двух граждан Чечни.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне на рождественской ярмарке в Страсбурге полицейские задержали двух чеченцев по подозрению в «оправдании терроризма». Во время селфи перед Страсбургским собором молодые люди держали указательный палец одной руки вверх, что стражи порядка истолковали как «символ приверженности» террористической группировке «Исламское государство*».

«Чтобы обвинить человека в таких тяжких преступлениях, как терроризм, экстремизм, нужны очень веские основания, а не какие-то там жесты», – отметил Гизатуллин.

Он особо подчеркнул, что у суннитов не существует подобных жестов, символизирующих единство Аллаха. «При молитве после земного поклона мы на секундочку указываем пальцем, держа его у колена, в сторону Мекки. Ходить, что-то показывать – это не принято», – пояснил Гизатуллин.

В то же время он сомневается, что, поднимая палец вверх, человек хочет причислить себя к группировке «Исламское государство» (ИГ*), которая «причинила много зла, в том числе самим мусульманам». «Это какая-то бредятина. Французы не должны идти на поводу противников ислама», – уверен председатель Совета старейшин Духовного управления мусульман России. Он добавил, что французские полицейские «перестраховались» из-за того, что именно в Страсбурге год назад исламисты устроили теракт.

Рождественская ярмарка открылась 22 ноября в условиях мер повышенной безопасности из-за стрельбы, произошедшей в Страсбурге в декабре прошлого года. Тогда погибли пять человек, еще 14 пострадали, нападавшего ликвидировали. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.

«Злоумышленниками во Франции были не наши соотечественники», подчеркнул Гизатуллин. «Наши соотечественники – мирные люди. Они приезжают знакомиться с культурой, искусством Франции. Полицейские должны были подумать, прежде чем задерживать наших граждан», – подытожил собеседник.

В четверг прокуратура примет решение о последующих действиях в отношении задержанных.