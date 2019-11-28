США пообещали продолжать давление на Россию

Соединенные Штаты намерены продолжать «оказывать давление» на Россию с целью выполнения Минских соглашений, заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«США привержены работе с нашими союзниками и партнерами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», – передает ТАСС текст заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, это будет «первым шагом на пути к полному восстановлению территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ, включая ее территориальные воды».

Ортэгус также заявила, что в преддверии запланированной на 9 декабря встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) США «решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».

По ее словам, в последние недели президент Украины Владимир Зеленский «предпринял предусмотрительные, но сложные шаги на пути к миру и реформам».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. МИД России подчеркивал, что Москва не является стороной Минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны.

В Кремле указывали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже.