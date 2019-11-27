Трамп показал себя в теле Сталонне

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях коллаж, на котором представил себя в образе Рокки с постера к третьей части этого фильма.

Фотографию он опубликовал в Facebook. На постере из фильма «Рокки-3» вместо головы Сильвестра Сталонне «прифотошоплено» лицо Дональда Трампа.

Отметим, что Сталлоне один из тех актеров, кто в целом поддерживал Трампа. В 2016 году президент США даже предлагал Сталлоне занять пост председателя Национального Фонда Искусств и гуманитарных наук, однако актер отказался от этого, хотя и признался, что польщен.

В 2018 году Сталлоне также позвонил Трампу с просьбой о реабилитации легендарного боксера начала ХХ века Джека Джонсона.

В конце октября Трамп также опубликовал коллаж, на котором он «награждает» собаку, принимавшую участие в ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.