В России оценили призыв американских СМИ признать Крым

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:00  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
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«Небесную сотню» опустили на землю

Миф о погибших на Майдане является частью идеологии УкраиныФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Одна из основ современной государственной мифологии Украины – список так называемой небесной сотни, то есть погибших «героев Майдана» – фактически является фальшивкой. Это прямо следует из общедоступных данных, проанализированных одним из украинских юристов. Уже не первый раз постсоветские страны организуют целый «священный сонм» покойников ради того, чтобы оправдать свой развод с Россией. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтобы это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...
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Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
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Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
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              В России оценили призыв американских СМИ признать Крым

                 27 ноября 2019, 14:00
              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              «Здравые слова американского ученого – это как слону дробинка. Под слоном я подразумеваю все векторы внешней политики США в отношении России. Гораздо важнее, что это заявление – далеко не первое», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так он оценил публикацию журнала The National Interest c призывом США «смириться» с судьбой Крыма.

              «По большому счету, профессор Лайл Голдстайн озвучил очевидные вещи, эти тезисы лежат на поверхности: да, Крым исторически был частью России, да, весь мир страдает от санкционных войн, да, Вашингтон поддерживает Киев для сохранения напряженности в регионе. Сильного влияния это заявление на внешнюю политику, безусловно, не окажет», – отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

              Лайл Голдстайн, автор публикации в американском аналитическом журнале The National Interest отметил, что для признания Крыма российским есть целый ряд причин. Эксперт обратил внимание на историческую общность Крыма и России, говоря о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Крымской и Второй мировой войн. Голдстайн напомнил, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму крупная база ВМФ – из-за чего Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса. Голдстайн также подчеркнул, что многие крупные европейские страны «давно устали» от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма.

              Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое рискует перерасти в ядерный конфликт, отметил американский эксперт. Ради обеспечения безопасности в Европе, США и их союзникам следовало бы «смириться» с судьбой Крыма и начать переговоры о «великой сделке» с Москвой.

              «Этих «дробинок», если продолжать аналогию, с каждым годом становится все больше. Одни продиктованы прагматизмом, ведь экономические санкции объективно вредят Европе больше, чем России, – отмечает депутат Белик. –  Другие – просто здравым смыслом и объективной оценкой исторических, социальных, культурных предпосылок возвращения Крыма в состав России. Но этих голосов с каждым днем все больше, они подтачивают базу пропаганды, которую выстраивают все эти годы США. В этом смысле, заявление Голдстайна я могу только поприветствовать».

              Схожей точки зрения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Капля камень точит. Вряд ли произойдут какие-то глобальные перемены после данной публикации. Но ситуация будет меняться постепенно – Крым будет неизбежно признан составной частью России», – отметил сенатор.

              «Публикация объективно отражает ситуацию вокруг Крыма, – подчеркнул Цеков. – Оценка правильная, она пойдет на пользу не только нам, крымчанам, и не только России в целом, но пойдет на пользу и Западу. То, что произошло в 2014 году – это результат, в первую очередь, ошибок Запада: это и наглое, с полным игнорированием позиции России продвижение НАТО на восток во все предыдущие годы, это и поддержка Майдана. Но здравые люди понимают, что нужно снимать напряженность в политической, и экономической». Собеседник добавил: в вопросах о статусе Крыма надо учитывать в первую очередь волеизъявление крымчан – а подавляющее их число, как известно, на референдуме проголосовало за воссоединение с Россией. «И сегодня 90% считают выбор 2014 года правильным, Крым считают частью России», – резюмировал крымский сенатор.

              Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно. 

              В среду глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».

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