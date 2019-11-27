В России оценили призыв американских СМИ признать Крым

«Здравые слова американского ученого – это как слону дробинка. Под слоном я подразумеваю все векторы внешней политики США в отношении России. Гораздо важнее, что это заявление – далеко не первое», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так он оценил публикацию журнала The National Interest c призывом США «смириться» с судьбой Крыма.

«По большому счету, профессор Лайл Голдстайн озвучил очевидные вещи, эти тезисы лежат на поверхности: да, Крым исторически был частью России, да, весь мир страдает от санкционных войн, да, Вашингтон поддерживает Киев для сохранения напряженности в регионе. Сильного влияния это заявление на внешнюю политику, безусловно, не окажет», – отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Лайл Голдстайн, автор публикации в американском аналитическом журнале The National Interest отметил, что для признания Крыма российским есть целый ряд причин. Эксперт обратил внимание на историческую общность Крыма и России, говоря о потерях, понесенных страной в ходе защиты полуострова во время Крымской и Второй мировой войн. Голдстайн напомнил, что на протяжении всего постсоветского периода у России имелась в Крыму крупная база ВМФ – из-за чего Москва всегда рассматривала территорию как ключевую область национального интереса. Голдстайн также подчеркнул, что многие крупные европейские страны «давно устали» от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма.

Кроме того, напряженность вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией, которое рискует перерасти в ядерный конфликт, отметил американский эксперт. Ради обеспечения безопасности в Европе, США и их союзникам следовало бы «смириться» с судьбой Крыма и начать переговоры о «великой сделке» с Москвой.

«Этих «дробинок», если продолжать аналогию, с каждым годом становится все больше. Одни продиктованы прагматизмом, ведь экономические санкции объективно вредят Европе больше, чем России, – отмечает депутат Белик. – Другие – просто здравым смыслом и объективной оценкой исторических, социальных, культурных предпосылок возвращения Крыма в состав России. Но этих голосов с каждым днем все больше, они подтачивают базу пропаганды, которую выстраивают все эти годы США. В этом смысле, заявление Голдстайна я могу только поприветствовать».

Схожей точки зрения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Капля камень точит. Вряд ли произойдут какие-то глобальные перемены после данной публикации. Но ситуация будет меняться постепенно – Крым будет неизбежно признан составной частью России», – отметил сенатор.

«Публикация объективно отражает ситуацию вокруг Крыма, – подчеркнул Цеков. – Оценка правильная, она пойдет на пользу не только нам, крымчанам, и не только России в целом, но пойдет на пользу и Западу. То, что произошло в 2014 году – это результат, в первую очередь, ошибок Запада: это и наглое, с полным игнорированием позиции России продвижение НАТО на восток во все предыдущие годы, это и поддержка Майдана. Но здравые люди понимают, что нужно снимать напряженность в политической, и экономической». Собеседник добавил: в вопросах о статусе Крыма надо учитывать в первую очередь волеизъявление крымчан – а подавляющее их число, как известно, на референдуме проголосовало за воссоединение с Россией. «И сегодня 90% считают выбор 2014 года правильным, Крым считают частью России», – резюмировал крымский сенатор.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

В среду глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».

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