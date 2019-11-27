Жириновский пригрозил Украине уничтожением

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украину придется превентивно уничтожить, если она не остановится.

«[Президента США Дональда]Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», – написал Жириновский в своем Twitter.

Напомним, осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов потребовал в Европарламенте «вернуть» Украине ядерное оружие.

На Украине неоднократно заявляли о необходимости отказа от соблюдения Киевом договора о нераспространении ядерного оружия, в Киеве раздавались призывы к созданию так называемой грязной атомной бомбы.

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