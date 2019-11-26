Папа Римский пообещал молиться за Путина и за Россию

Папа Римский Франциск направил традиционные телеграммы главам государств, над которыми он пролетал, когда возвращался из апостольского визита в Таиланд и Японию, послание получил президент России Владимир Путин, передает служба печати Святого престола.

«Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также послания от Франциска были направлены лидерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении и Хорватии.

В июле Путин встретился с Папой Римским в Ватикане, в ходе встречи они обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле, а также вопросы межцерковных отношений.