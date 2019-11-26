Суд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, до конца дня чиновницу должны выпустить из СИЗО, сообщил ее адвокат Илья Брык. Дело в отношении Голосной о превышении полномочий закрыто.

«Сегодня состоялось заседание апелляционной инстанции. Решение об избрании меры пресечения отменено», – рассказал адвокат РИА «Новости».

Он добавил, что чиновница должна покинуть СИЗО сразу после поступления документа. «Сегодня она должна выйти на свободу», – сказал Брык.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что уголовное дело в отношении замглавы РАР закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. По данным РИА «Новости», СК намерен обжаловать это решение.

Накануне Голосная была арестована по делу о коррупции и превышении полномочий. По данным следствия, чиновница позволила некоему ООО «Альфа-групп», которое занимается производством пива, избежать уплаты налогов более чем на 58 млн рублей.