Американские исследователи измерили эффективность «русских троллей»

Попытки «российских троллей» повлиять на жителей США и посеять раздор у пользователей в 2017 году были малоэффективны, заявили исследователи из американского университета Дьюка.

«Российские тролли, возможно, не смогли посеять раздор, потому что в большинстве своем они взаимодействовали с людьми, которые уже и так придерживались полярно разных позиций», – приводит «Интерфакс» слова исследователей.

Они также отметили, что доказательств существенного воздействия на идеологию, взглядов на политику и социальные аспекты «русскими троллями» найти не удалось.

Исследование проводилось с более чем 1,2 тыс. аккаунтами американцев в конце 2017 года, часть из которых принадлежит сторонникам Республиканской партии, часть – демократам.

Ученые подчеркнули, что работа имела ограниченный характер, так как были проанализированы данные только за 2017 год.

Ранее американская журналистка заподозрила вмешательство России в твите одной из газет, но после извинилась и удалила свои посты на эту тему.