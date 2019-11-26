Роструд предупредил о наживающихся на «штрафах» мошенниках

Работодателям следует проверять реквизиты получателя при уплате штрафов из-за случаев мошенничества, посоветовали в Роструде.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда, передает РИА «Новости».

При этом проверки в отношении этих работодателей не проводились.

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», – отметил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Отмечается, что при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства, получателем платежа не может выступать другая организация.

«Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения», – добавил Шкловец.

Ранее Роструд предупреждал о выдающих себя за инспекторов мошенниках.