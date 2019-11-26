Самолеты «неизвестной принадлежности» нанесли удары по объектам на севере Сирии

Неопознанные военные самолеты нанесли удары в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщает радиостанция Sham FM .

«Военные самолеты, предположительно международной коалиции, нанесли несколько ракетных ударов по деревням в окрестностях Эль-Баба, подконтрольного протурецким группировкам на северо-востоке Сирии», – передает РИА «Новости» сообщение радиостанции со ссылкой на очевидца удара.

В свою очередь ливанский телеканал al-Mayadeen сообщает о семи авиаударах самолетов «неизвестной принадлежности» по нефтеперерабатывающим предприятиям на северо-востоке провинции Алеппо.

Напомним, в понедельник беспилотники турецких ВВС нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке, ранения получили как минимум два сирийских солдата.

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