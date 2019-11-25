Минкульт отказал в прокате фильму Ильи Хржановского «Дау»

Минкультуры не выдал прокатное удостоверение фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау» из-за содержания в нем «материалов, пропагандирующих порнографию», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с постановлением правительства и на основании ... административного регламента Минкультуры России по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные в России или приобретенные за рубежом для проката на ее территории. Принято решение об отказе в выдаче прокатных удостоверений на фильмы «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера» (режиссер - Илья Хржановский). <...> Данное решение принято в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», - говорится в сообщении на сайте Минкультуры.

По словам главы департамента кинематографии Ольги Любимовой, прокатное удостоверение не выдано 4 фильмам из цикла фильмов об истории жизни советского физика Льва Ландау.

«Проект Хржановского «Дау» это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения», - сказала Любимова «Интерфакс» .

Она подчеркнула, что сценам нельзя присвоить категорию 18+, поэтому «это тот редкий случай, когда мы вынуждены признать, что мы не можем выдать прокатное удостоверение на последние эпизоды».

Представитель режиссера эту информацию не прокомментировала.

«Дау» - художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского, рассказывающий о жизни Льва Ландау - советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий.

Ранее Организация «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) пожаловалась в прокуратуру на фильм-победитель Каннского фестиваля-2013 «Жизнь Адель» из-за присутствия в нем элементов детской порнографии и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений между несовершеннолетними.