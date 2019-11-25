Телеведущая Сябитова сорвалась в море на испытании в «Форт Боярд»

Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках шоу «Форт Боярд», она сорвалась с высоты нескольких метров в море.

Запись выпуска доступна на сайте канала СТС, передает РИА «Новости».

Сабитова проходила конкурс «Ветряная мельница», по условиям состязания, ей необходимо было проползти по движущейся лопасти, достать оттуда ключ, спрыгнуть в воду и открыть плавающий под водой сейф.

Ведущая сорвалась в море с высоты нескольких метров, после чего она не захотела повторять испытание из-за полученной травмы.

Шоу прервали, ведущий передачи Сергей Шнуров вызвал медицинских работников, оказавших Сябитовой помощь. Врачи сообщили, что у потерпевшей сильный ушиб. Несмотря на это, Сябитова продолжила игру через некоторое время.

В июле сообщалось, что неназванный российский бизнесмен арендовал на день рождения шоу «Форт Боярд».