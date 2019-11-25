Сын актрисы Яковлевой раскрыл тайну опухшего лица

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг сообщения в СМИ о том, что его избили из-за попытки убрать татуировки с лица.

«У меня просто отек был после лазера, и я пошутил неудачно. И все начали эту [ерунду] писать», – сказал Шальных «Ридусу».

Мать молодого человека пояснила, что сообщения об избиении комментировать не станет.

Ранее сообщалось, что 27-летний Денис Шальных решил избавиться от татуировок на лице и обратился в клинику. Яковлева сообщала, что не устраивала скандалов из-за этого.

Сам Шальных публиковал в соцсетях свою фотографию с заплывшим глазом и рассказом, согласно которому его якобы избили «типы с забитыми лицами».