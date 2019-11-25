Обозначены сроки поездки Путина в Турцию на запуск «Турецкого потока»

Президент Владимир Путин может посетить Турцию, где будет запущен «Турецкий поток», в первой декаде января 2020 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В ходе одного из последних телефонных разговоров Путин и Эрдоган договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть «Турецкого потока», и речь шла о том, что, возможно, состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка готовится», – передает его слова ТАСС.

Он не стал называть конкретную дату визита, добавив, что эта информация будет предоставлена своевременно.

В конце ноября сообщалось, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом.

До этого сообщалось, что «Турецкий поток», как ожидается, официально введут в эксплуатацию до конца 2019 года. При этом утверждалось, что его открытие может стать поводом для визита президента Турции в Россию.

При этом оговаривалось, что работы по сухопутной части газопровода закончатся в январе 2020 года.