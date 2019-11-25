Киевский политик призвал превратить Украину в «святую землю протославян»

Лидер украинской партии «5.10» Геннадий Балашов назвал свою страну «святой землей протославян» и призвал сделать из нее «золотую Мекку».

«Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! Для этого нужен сдвиг в сознании. Люди должны понять: Украина не окраина Европейского союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян», – написал Балашов в блоге на сайте Корреспондент.net.

Политик считает, что Украина и Киев должны стать «центром паломничества для славян всего мира». «Каждый, кто считает себя славянином, должен посетить святую землю протославян. Но кто поедет в неблагополучную страну?» – задался вопросом политик.

По мнению Балашова, для превращения в «золотую Мекку» славян Украина должна стать «богатой и прогрессивной», а для этого, уверен политик, следует отменить налоги и сформировать свободный рынок. Балашов считает, что после этого «на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять».

«Возможно, великая историческая миссия Украины, как матери всех славян, – в объединении и обогащении всех славянских племен как наследников общей протокультуры», – заключил политик.

Балашов является бывшим депутатом Верховной рады и сторонником евроинтеграции Украины, он выступал за легализацию в стране проституции, однополых браков и марихуаны. Политик участвовал в мартовских выборах главы государства, набрав по итогам первого тура 0,17% голосов избирателей.

Ранее глава раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести Рождество на 25 декабря.