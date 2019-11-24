Миллиардер Блумберг бросил вызов Трампу

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступает в президентскую гонку в США. Он заявил о намерении «нанести поражение» действующему американскому лидеру Дональду Трампу.

«Я баллотируюсь в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку», – написал он в Twitter.

Блумберг выразил уверенность в том, что ему позволит одержать победу «уникальный опыт в бизнесе, управлении и благотворительной деятельности».

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 год занимал должность мэра Нью-Йорка. Филантроп, основатель одноименного агентства финансовых новостей. Считается одним из богатейших людей США. По оценке Forbes, его состояние превышает 54 млрд долларов.

Долгие годы Блумберг являлся членом Демократической партии, но перед выдвижением в мэры Нью-Йорка в 2001 году он зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре 2018-го он снова зарегистрировался как демократ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему русофоб Блумберг сильнее президента Трампа.

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