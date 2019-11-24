Путин поздравил Кустурицу

Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу с 65-летием.

«Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, Вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», – говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также выразил глубокое уважение в связи с активной общественной деятельностью Кустурицы и его усилиями по популяризации русской культуры, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и сохранению исторической правды.

«Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов», – отметил Путин.

Кустурица неоднократно говорил о любви к России. В сентябре он называл главу МИД России Сергея Лаврова своим другом, а также сообщал, что решил построить дом на берегу Ангары.