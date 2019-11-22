Абрамович не захотел расставаться с «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович не собирается продавать английский футбольный клуб «Челси», пишут британские СМИ.

Абрамович пытался сделать так, чтобы клуб оставался с молодой командой, хорошо играющей в футбол, трофеи его не слишком интересовали, пишет The Telegraph со ссылкой на источник, передает ТАСС.

По словам собеседника издания, Абрамович отказался от идеи продать клуб после результатов работы главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Под руководством Лэмпарда клуб занял третье место в чемпионате Англии, набрав 26 очков в 12 матча.

В октябре 2018 года сообщалось, что чешский бизнесмен Петр Келлнер планирует выкупить у российского миллиардера пакет акций «Челси», однако позже стало известно, что Абрамович решил оставить клуб себе. Более того, бизнесмен в прошлом году удвоил финансирование клуба.