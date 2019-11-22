Разбирательство по делу россиянина Буркова в США перенесли на 2020 год

Ускоренное судебное разбирательство в США по делу россиянина Алексея Буркова с судом присяжных назначено на апрель 2020 года, заявил председательствующий судья Томас Эллис.

«Назначить дату ускоренного судебного разбирательства на 21 апреля», – объявил судья, передает ТАСС.

Стороны могут предоставить ходатайства к 21 февраля, к слушаниям, на которых ходатайства будут рассматривать.

Отмечается, что изначально Эллис собирался назначить разбирательство на 21 января.

Защита и обвинение Буркова намерены обсуждать условия разглашения информации в рамках разбирательства. «Это традиционный в таких случаях процесс», – отметил адвокат Буркова Грэгори Стэмбо.

Помощник прокурора штата Александер Бэррэнг сообщил, что обвинение вызовет 10 свидетелей. «По нашим оценкам, нам понадобится пять полных дней и десять свидетелей для судебного процесса с жюри присяжных», – сказал представитель ведомства.

Напомним, петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США.

В ноябре 2019 года Буркова экстрадировали из Израиля в США. Пресс-служба минюста США сообщала, что россиянину грозит до 80 лет тюрьмы. Сам россиянин свою вину отрицает.