На выборах 2021 года «Единая Россия» хочет получить «301 плюс» мест в Госдуме

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на экспертном совете партии заявил, что целью партии на парламентских выборах в 2021 году будет обеспечить конституционное большинство – «301 плюс» мест из 450.

Турчак отметил, что только при таком распределении мест единороссы могут называться «партией путинского большинства». Он также уточнил, что эта задача вполне реальна. Сейчас у депутатов «Единой России» в Госдуме 341 место, передает «Интерфакс».

В свою очередь, председатель Высшего совета партии Борис Грызлов заявил, что главная задача на думских выборах – «это сформировать такое парламентское большинство, которое гарантирует реализацию курса президента России Владимира Путина, сможет обеспечить политическую устойчивость и достижение национальных целей развития».

Однако, чтобы добиться этого, по его мнению, к выборам должен существенно вырасти рейтинг партии, а также должны стать наиболее ощутимы для граждан положительные результаты партийной работы. Кроме того, Грызлов подчеркнул, что партии нужно «очень серьезное обновление», контуры которого «во многом определены национальными целями и необходимостью консолидации российского общества».

«Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации», – сказал Грызлов.

Напомним, 23 ноября в Москве пройдет XIX съезд «Единой России». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует принять участие в съезде партии.