Стало известно о планах Путина принять участие в съезде «Единой России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует принять участие в съезде партии «Единая Россия» в конце ноября.

«Такие планы есть», – сказал Песков в ответ на вопрос, собирается ли Путин на съезд «Единой России», передает ТАСС.

Отмечается, что на XIX съезде всероссийской политической партии «Единая Россия» будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Кроме того, там пройдет совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание съезда.

Также на съезде «Единая Россия» намерена дать старт подготовке к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

Ранее председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что съезд запланирован на 23 ноября.