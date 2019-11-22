Вероятный пособник экс-главы петербургского «Водоканала» скрылся в Италии

Вероятный сообщник заподозренного в мошенничестве на 1 млрд рублей экс-директора «Водоканала Санкт-Петербурга» Евгения Целикова скрылся в Италии, сообщил источник в следственных органах.

«Соучастник Целикова длительный период времени проживал в Италии, куда и скрылся после обращения потерпевших в правоохранительные органы», – сказал собеседник ТАСС.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга отметила, что сам Целиков был помещен под домашний арест, уточняет РИА «Новости».

«Суд определил домашний арест Целикову сроком по 19 января 2020 года. Сам Целиков просил суд отказать в мере пресечения. Следствие просило отправить его под стражу», – отметили в пресс-службе.

В июле 2019 года «Водоканал Санкт-Петербурга» заподозрили в многомиллионных нецелевых тратах, которые сказывались на росте тарифов ЖКХ в город. По данным юриста и члена Общественной палаты Ильи Ремесло, ущерб за три года составил 1 млрд 778 млн рублей.