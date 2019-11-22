Китай выразил протест из-за кораблей ВМС США в Южно-Китайском море

Китай сделал строгое представление и выразил протест США из-за прохода кораблей американских ВМС в районе спорных островов в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан заявил, что «20 ноября корабль прибрежной морской зоны ВМС США Gabrielle Giffords без получения соответствующего разрешения правительства Китая вошел в воды китайских островов Наньша (архипелаг Спратли)», передает ТАСС.

После этого, 21 ноября, «американский эсминец Wayne Meyer вошел в территориальные воды китайских островов Сиша (Парасельские острова)».

Китайские военные идентифицировали американские корабли, направили им предупреждения и проследили за ними.

«Действия США серьезно подрывают суверенитет Китая, его интересы в сфере безопасности, а также наносят вред миру и стабильности в Южно-Китайском море», – указал дипломат.

Пекин осудил эти действия и сделал строгое представление американской стороне, выразив свой протест.

Ранее США назвали незаконной деятельность Китая в Южно-Китайском море.