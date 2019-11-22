Россиян приговорили за организацию нелегальной миграции украинцев в Норвегию

Окружной суд Осло приговорил двух граждан России к 11 месяцам тюрьмы за использование нелегальной рабочей силы и организацию незаконной миграции в страну нескольких украинцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро, россияне изготовили поддельные удостоверения личности граждан Румынии для 12 украинцев, чтобы получить для них разрешение на работу.

Украинцы работали на россиян малярами и строителями в Акерсхусе близ Осло.

Прокуратура попросила суд приговорить россиян лишь к полугоду тюрьмы, но суд увеличил срок наказания почти в два раза. Россияне подали апелляцию.

Напомним, в августе польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» c Украины.

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