«Институт бабушек» назван главным инструментом передачи опыта в обществе

Старшее поколение не должно поучать молодежь, они должны вместе участвовать в деятельности, направленной на будущее. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД зампред Партии пенсионеров Владимир Ворожцов, комментируя дебаты на конференции по проблеме гармонизации отношений поколений в России, которая открылась в Волгограде.

«В рамках конференции в частности, мы рассмотрели проблему взаимодействия старшего и младшего поколений. Так вот старшее поколение не должно быть нравоучителем, оно должно вместе с молодежью участвовать в деятельности, направленной на будущее», – сказал замглавы «Российской партии пенсионеров за справедливость», генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов. Партия организовала в Волгограде конференцию «История страны как фактор гармонизации совместной деятельности поколений в интересах общего будущего».

«Обсуждалась проблема правового регулирования современной семьи, включая и юридический статус бабушек и дедушек по отношению к внукам. Именно бабушки играют роль главного инструмента передачи социального и жизненного опыта», – добавил Ворожцов, напомнив, что женщины в среднем живут дольше мужчин.

Гармонизация отношений поколений крайне важная для патриотического воспитания в России, уверен генерал, а от ответа на вопрос, каким должен быть современный патриотизм, зависит многое в политической жизни России.

Большое внимание уделили участники и теме патриотизма элит, добавил Ворожцов. Было отмечено, что элиты – это те социальные группы в обществе, которые находятся в наибольшей зоне риска, поскольку у ее представителей нередко происходит подмена ценностей. По словам собеседника, в конференции приняли участие свыше 200 человек. Среди них деятели культуры, ученые, общественно-политические деятели. «Были представители Москвы, Петербурга, Челябинской области, Чувашии, регионов Поволжья», – сказал он.