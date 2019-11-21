Исинбаева выступила с обращением к вероятным участникам ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева обратилась к спортсменам с призывом не слушать людей, спекулирующих на теме допуска россиян к Олимпиаде 2020 года.

Об этом спортсменка заявила по итогам совещания комиссии спортсменов ОКР.

Россияне могут пропустить Олимпиаду в Токио, если РУСАДА лишат статуса соответствия международному кодексу. Решение по этому вопросу исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерен принять 9 декабря.

«Я призываю наших спортсменов ни в коем случае ничего не читать и не принимать близко к сердцу. Необходимо ждать заявлений от президентов ОКР, Международного олимпийского комитета и ВАДА. Это те люди, которые имеют полномочия говорить о допуске к Играм российских спортсменов. Заявления остальных людей, которые хайпуют на этой теме, нужно игнорировать», – приводит ТАСС слова Исинбаевой.

Кроме того, Исинбаева раскритиковала слова главы РУСАДА Юрия Гануса, который заявлял о том, что претензии Всемирного антидопингового агентства по поводу изменений в базе данных московской лаборатории указывают на то, что к российскому спорту, вероятнее всего, будут применены санкции.



«Не совсем компетентно со стороны гендиректора РУСАДА делать столь громкие заявления», – заметила Исинбаева.



23 сентября ВАДА заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее СМИ сообщили, что ВАДА начало процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Кроме того, ВАДА усомнилось в случайности искажений данных московской лаборатории.

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что Российское антидопинговое агентство, скорее всего, признают нарушившим кодекс организации.