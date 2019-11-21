Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 1 копейку – до 63,88 рубля, курс евро вырос на 2 копейки – до 70,72 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 62,30 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».