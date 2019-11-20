Военное следствие начало проверку подмены мочи полковником Росгвардии в рамках дела о ДТП

Военные следователи Следственного комитета России (СКР) в Екатеринбурге проводят проверку в отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева по подозрению в подмене мочи, которую проверяли у его сына Владимира на предмет наркотиков после смертельного ДТП, сообщили источники в следственных органах.

Сын полковника проходит обвиняемым по делу о ДТП с двумя жертвами. Предполагалось, что в момент аварии виновник мог быть под действием алкоголя или наркотиков, однако две проведенные экспертизы опровергли это.

Следователям пока не удалось определить, что моча принадлежит Васильеву-старшему. По данным СМИ, действия полковника проверяют по ст. 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Уточняется, что Военное СУ СКР по Центральному военному округу запросило все документы по резонансному делу.

Ранее о том, что моча принадлежала отцу виновника ДТП, которое произошло 4 августа в Екатеринбурге, сообщил информированный источник.