Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России

Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России нужно просчитать, исходя из целесообразности и возможной выгоды в среднесрочной перспективе, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин, выступая в среду на пленарной сессии форума «Россия зовет!», заявил, что целесообразность развития ВСМ нужно «посчитать», передает ТАСС.

«Нам нужно понять, принять окончательное решение по поводу того, что для нас является оптимальным. Высокоскоростное движение или просто скоростное», – отметил он.

Глава государства отметил, что средства на эти цели имеются.

«Когда я говорил об инфраструктуре, одно из направлений – это вот это. Отдача какая будет – вот что важно. Причем не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе», – добавил Путин.

Ранее СМИ сообщали, что плата за проезд (около 3,5 тыс. рублей) по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург не позволит вернуть потраченные на ее строительство 1,5 трлн рублей.

Также сообщалось, что на ВСМ Петербург – Нижний Новгород потребовалось 600 млрд рублей господдержки.